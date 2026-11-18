Nach Einbrüchen in ein Einfamilienhaus in Bogen und eine Grundschule in Perkam sind zwei ungarische Männer festgenommen worden. Sie befinden sich inzwischen in Haft.

In Bogen waren zwischen dem 15. März 2026, 18 Uhr, und dem 16. März 2026, 8.05 Uhr, zunächst unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude und stahlen eine geringe Menge Bargeld sowie etwas Schmuck. Der Schaden wird auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

DNA-Spuren führen zu zwei Beschuldigten

Auch in eine Grundschule in Perkam wurde eingebrochen. Dort gelangten die Täter zwischen dem 24. Januar 2025, 14.15 Uhr, und dem 26. Januar 2026, 14 Uhr, durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude. Sie versuchten erfolglos, einen Tresor zu öffnen, und entwendeten lediglich einen geringen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing sicherte an beiden Tatorten DNA-Spuren. Der Abgleich mit bereits vorhandenen DNA-Mustern ergab Übereinstimmungen mit zwei Ungarn im Alter von 55 und 53 Jahren. Beide stehen im Verdacht, für den Einbruch in Bogen verantwortlich zu sein. Die DNA des 55-Jährigen wurde zudem am Tatort in Perkam gesichert.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing, beantragte Haftbefehle. Die beiden Männer wurden in Ungarn festgenommen und am 10. beziehungsweise 13. November 2026 nach Deutschland überstellt. Bei Vorführungen am Amtsgericht Regensburg wurden die Haftbefehle in Vollzug gesetzt. Die Beschuldigten wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

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