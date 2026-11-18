Die Augsburger Panther haben ihre zehnte Importlizenz vergeben. Der 26-jährige Kanadier Mitchell Hoelscher wechselt von den Indy Fuel aus der nordamerikanischen ECHL nach Augsburg. Dort gehörte er zuletzt zu den sieben besten Scorern der Liga.

In 15 Saisonspielen für Indy erzielte der Center drei Tore und bereitete zwölf weitere vor. Bereits in Europa sammelte Hoelscher Erfahrungen: In der vergangenen Saison verbuchte er für die Kassel Huskies in 50 DEL2-Partien sieben Treffer und 29 Assists. Zuvor überzeugte er beim slowakischen Erstligisten HC Slovan Bratislava mit 46 Scorerpunkten.

Sportdirektor Larry Mitchell sieht in der Verpflichtung eine wichtige Verstärkung für die kommenden Wochen: „Mit Mitchell Hoelscher kommt ein verlässlicher Zwei-Wege-Center nach Augsburg, der bei seinen Europastationen in Bratislava und Kassel ein