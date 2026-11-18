Die Auswahlkommission empfiehlt Katrin Sommer für die Leitung des Direktoriums für Wirtschaft und Innovation in Augsburg. Der Stadtrat soll am 26. November 2026 über die Besetzung entscheiden.

Kommission hält Sommer für bestgeeignet

Die Kommission hält die 50-Jährige für die bestgeeignete Bewerberin unter den Bewerberinnen und Bewerbern. Die Mitglieder des Stadtrats wurden am 17. November über die Empfehlung informiert.

Katrin Sommer verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung und gilt als Expertin für die Entwicklung von Handels- und Stadtquartieren. Sie soll sich in der kommenden Stadtratssitzung am 26. November vorstellen.

Dienstantritt für Mitte Januar 2027 vorgesehen

Vorbehaltlich eines Beschlusses ist Sommers Dienstantritt für Mitte Januar 2027 vorgesehen. Zum Direktorium gehören die Wirtschaftsförderung, Augsburg Marketing, Smart City und der Stadtmarkt.

Oberbürgermeister Dr. Florian Freund erklärte, mit Sommer sei eine gute Bewerberin gefunden worden. Die Leitung des Direktoriums solle dazu beitragen, Wirtschaft in Augsburg nicht nur zu verwalten, sondern möglich zu machen.