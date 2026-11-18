Die Menschen in Deutschland empfinden eine starke Verbundenheit mit ihrer Heimat, blicken jedoch mit Sorge in die Zukunft. Das geht aus dem ersten Heimatreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervor, den Agrarminister Alois Rainer (CSU) am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat.

Demnach fühlen sich 79 Prozent der Befragten ihrem Wohnort und ihrer Wohnregion sehr oder ziemlich verbunden. Gleichzeitig erwarten 43 Prozent, dass sich die Lebensbedingungen verschlechtern werden. Vor allem steigende Preise, Krieg und Krisen sowie die wirtschaftliche Lage in Deutschland bereiten den Menschen große Sorgen.

Für 80 Prozent der Befragten löst Heimat ein Gefühl von Vertrautheit aus, bei 65 Prozent ist es Sicherheit und Geborgenheit. Besonders eng verknüpfen die Befragten Heimat mit Natur und Landschaft (88 Prozent), ihrem sozialen Umfeld (86 Prozent) und ihrem jetzigen Wohnort (81 Prozent). Auch regionale Esskultur gehört dazu: 79 Prozent sehen regionale Speisen und Spezialitäten als wichtige regionale Besonderheiten, die bewahrt und weitergegeben werden sollten. 85 Prozent schöpfen aus ihrem persönlichen Umfeld viel oder sehr viel Zuversicht. Auch das Engagement vor Ort spielt für viele eine Rolle. 73 Prozent haben sich in den vergangenen zwölf Monaten ehrenamtlich engagiert.

Die persönliche Zufriedenheit ist bei vielen Menschen weiterhin hoch: 78 Prozent sind mit ihrem Leben ganz und gar zufrieden oder zufrieden. Gleichzeitig sind die Zukunftssorgen deutlich ausgeprägt. 88 Prozent beschäftigen Preissteigerungen und Inflation, 85 Prozent die Auswirkungen von Krieg und Krisen auf das Leben hierzulande und 84 Prozent die wirtschaftliche Situation in Deutschland.

Diese Sorgen spiegeln sich auch in der Wahrnehmung der eigenen Region wider: 42 Prozent haben den Eindruck, dass sich die Lebensbedingungen an ihrem Wohnort oder in ihrer Region in den vergangenen drei Jahren verschlechtert haben. Für die kommenden drei Jahre erwarten 43 Prozent eine Verschlechterung.

„Heimat ist ein Stabilitätsanker. Sie bedeutet Vertrautheit, Zugehörigkeit und Sicherheit“, sagte Rainer. Man müsse die Heimat deshalb „nicht nur bewahren, sondern aktiv stärken“. Die Zukunftssorgen der Menschen müsse man ernst nehmen. Die Bundesregierung werde die Ergebnisse des Berichts in ihre Arbeit einfließen lassen, so der Minister.

Mehr zum Thema: Studie vorgestellt: Lebenszufriedenheit sinkt leicht