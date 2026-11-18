Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt fordert zusätzliche Einspeicherungen und eine verpflichtende Vorsorge der Gaslieferanten für längere Kälteperioden.

Bei einem Besuch des Erdgas-Großspeichers Haidach südlich von Burghausen informierte sich Gotthardt am 18. November 2026 über die Füllstände und die Versorgungssicherheit in Bayern. Haidach liegt geografisch in Österreich und ist ebenso wie der österreichische Speicher 7Fields direkt an das bayerische Ferngasnetz angeschlossen.

Gotthardt erklärte, die Gasversorgung sei gesichert, die Lage jedoch nicht komfortabel. Die Speicher seien deutlich niedriger gefüllt als ein Jahr zuvor. Der Bund hat den Speicherbetreiber SEFE nach seinen Angaben bereits beauftragt, zusätzlich acht Terawattstunden einzuspeichern.

Weitere Einspeicherungen gefordert

Gotthardt forderte den Bund auf, SEFE und Uniper mit weiteren Einspeicherungen zu beauftragen. Zudem müssten Gaslieferanten künftig einen bestimmten Anteil ihrer Handelsmenge für Kälteperioden vorsorgen. Damit solle die Versorgung auch bei längeren Kälteperioden besser abgesichert werden.

Speicher und Gasreserve für Süddeutschland

Haidach verfügt laut den Angaben über ein Arbeitsgasvolumen von 33 Terawattstunden und ist der zweitgrößte Speicher Europas. Der Speicher fasst damit mehr Erdgas als alle bayerischen Gasspeicher zusammen. Werden die von SEFE und Uniper vermarkteten Anteile an Haidach und 7Fields den bayerischen Speichern zugerechnet, lag der Füllstand der für Bayern relevanten Speicher am 14. November bei rund 49 Prozent.

Für Süddeutschland wurde durch die Ausschreibung sogenannter Long-Term-Options zusätzliche Ausspeicherleistung für den Februar und die erste Märzhälfte gesichert. Außerdem hat der Bund einen Gesetzentwurf für eine Gasreserve im Umfang von 24 Terawattstunden für schwere Versorgungsstörungen auf den Weg gebracht.

Bayern erreichte im Gesetzgebungsverfahren nach den Angaben, dass rund ein Drittel dieser Reserve in der Speicherzone Süd liegen soll. Gotthardt forderte zugleich eine Anpassung der Vorgaben zu den Speicherfüllständen und begrüßte die angekündigte Lieferantenverpflichtung.

Haidach und 7Fields sollen auch für Wasserstoff genutzt werden

Die RAG Austria betreibt mit Haidach und 7Fields nach eigenen Angaben zwei der modernsten und leistungsstärksten Erdgasspeicher Europas. Das Unternehmen arbeitet außerdem an der schrittweisen Umstellung einzelner Speicher auf Wasserstoff sowie an deren grenzüberschreitender Anbindung an Bayern.

Das von der EU-Kommission als Project of Common Interest eingestufte Vorhaben „H2Austria&Bavaria+Store“ soll diese Umstellung und die Anbindung ermöglichen. Gotthardt begrüßte das Wasserstoff-Engagement der RAG Austria.