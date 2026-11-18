Ein 38-Jähriger ist am 17. November 2026 auf einer Baustelle in Landsberg am Lech verletzt worden, nachdem er durch eine Holzweichfaserplatte gebrochen und etwa drei Meter tief gestürzt ist.

Der Mann aus dem Landkreis Landsberg befand sich auf dem Dach eines Rohbaus, als die Platte unter ihm nachgab. Er fiel auf eine darunterliegende Treppe und stürzte anschließend mehrere Stufen hinunter.

Dabei zog sich der 38-Jährige mehrere Verletzungen zu. Die Feuerwehr barg ihn mithilfe eines Krans. Anschließend wurde er in ein Klinikum gebracht.

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