Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 533 bei Grafenau sind am Montagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Die Bundesstraße blieb während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich am 16. November 2026 gegen 15.30 Uhr auf Höhe des Köpplhofs zwischen Grafenau und Schönberg. Ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Passau war mit seiner 54-jährigen Ehefrau in einem Wohnmobil von der B 85 in Richtung Grafenau unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 22-jähriger Belarusse mit einem 7,5-Tonnen-Lkw in Richtung B 85. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen.

Fahrzeuge schwer beschädigt

Die Fahrgastzellen wurden durch den Aufprall massiv beschädigt. Die drei Insassen wurden mit zwei Rettungshubschraubern und einem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wohnmobil und Lkw wurden im Frontbereich völlig zerstört. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Wegen der unklaren Spurenlage und der schweren Verletzungen wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und zunächst sichergestellt.

Feuerwehren sichern Unfallstelle

Die Feuerwehren aus Grafenau, Eberhardsreuth, Bärnstein, Saldenburg und Schönberg übernahmen die Absicherung und Verkehrslenkung. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn außerdem mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden.

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