Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) rechnet mit Bewerbungen von Frauen für den Vorsitz der SPD. „Ich gehe davon aus, dass es eine Doppelspitze von Mann und Frau sein wird. Das werden Sie erleben“, sagte Heil dem „Nachtjournal Spezial“ des TV-Senders RTL.

Er sei sich sicher, es würden gute und starke Frauen im Team antreten. Zugleich erklärte er, dass Frauen selbst über eine mögliche Kandidatur entscheiden müssten. „Im 21. Jahrhundert erklären Frauen selbst, ob sie antreten oder nicht“, sagte Heil mit Blick auf die Diskussion um eine mögliche Kandidatur von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Auf die Frage, ob die SPD in der Vergangenheit schlecht mit ihren weiblichen Parteivorsitzenden umgegangen sei, wie beispielsweise mit Andrea Nahles oder Bärbel Bas, sagte Heil, es habe in der Vergangenheit Dinge gegeben, die er nicht gut gefunden habe. Er wolle den Blick aber nach vorne richten. Schwesig kenne er seit Jahren und halte viel von ihr, er wolle jedoch nicht für sie sprechen.

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