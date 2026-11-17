Am Dienstag hat der Dax kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 26.045 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Start baute der Dax am Nachmittag seine Verluste weiter aus.

„Als wenn die Stimmung an der Börse nicht schon angespannt genug wäre, steht heute Abend nach US-Börsenschluss und damit inmitten der Turbulenzen bei den großen Technologieaktien die Zahlenvorlage des wohl größten Aushängeschilds für Künstliche Intelligenz im Kalender“, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „`Risk-off` lautet vor diesem Ereignis ganz eindeutig die Devise, nicht nur in New York, sondern auch in Frankfurt.“

Die US-Verbraucher zeigten sich weiterhin bemerkenswert ausgabefreudig, so Lipkow. „Die Einzelhandelsumsätze sind stärker gestiegen als prognostiziert und unterstreichen damit die anhaltende Stabilität des privaten Konsums. Gleichzeitig signalisieren die höheren Import- und Exportpreise, dass der Inflationsdruck noch längst nicht überwunden ist“, erklärte der Analyst. „Für die US-Notenbank entsteht daraus eine Ausgangslage, in der weitere Zinserhöhungen nicht nur wahrscheinlicher, sondern angesichts der robusten Konjunktur auch wirtschaftlich verkraftbarer erscheinen. Die gute Nachricht für die Realwirtschaft wird damit zur schlechten Nachricht für die Finanzmärkte.“

Zusätzlich verschärften erneute Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank die Verunsicherung, kommentierte Lipkow. „Ein Fed-Mitglied hat heute abermals die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen betont. Damit wächst die Sorge, dass die Geldpolitik länger restriktiv bleiben könnte als bislang erwartet“, erläuterte der Marktanalyst. „Die Anleger müssen ihre Zinserwartungen entsprechend anpassen und die Bewertungen vieler Aktien erneut hinterfragen. Besonders Unternehmen mit hohen Investitionsausgaben und einem großen Finanzierungsbedarf geraten dadurch unter Druck.“

Das gelte insbesondere für die großen US-Technologiekonzerne und ihre milliardenschweren Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur. „Die sogenannten Hyperscaler investieren enorme Summen in Rechenzentren, Hochleistungschips und die dafür notwendige Energieversorgung“, so Lipkow. „Steigende Finanzierungskosten könnten die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte zunehmend belasten und die Erwartungen an zukünftige Gewinne dämpfen. Nach den jüngsten Warnungen vor einer möglichen KI-Blase reagieren die Investoren auf solche Risiken besonders empfindlich“, erklärte der Analyst. „Der KI-Boom steht damit nicht nur hinsichtlich seiner Wachstumsperspektiven, sondern zunehmend auch mit Blick auf seine Finanzierung auf dem Prüfstand.“

Kurz vor Handelsschluss rangierten lediglich die Aktien von Zalando, Deutscher Telekom, Henkel, Merck und Heidelberg Materials im grünen Bereich. Das Schlusslicht bildeten die Papiere von SAP und Deutscher Bank.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 85 Euro und damit ein Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 13 bis 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 93,62 US-Dollar, das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1015 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9079 Euro zu haben.

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