In Tegernheim und Regensburg sind am vergangenen Wochenende zwei Bäckereifilialen aufgebrochen worden. Die Täter erbeuteten jeweils mehrere hundert Euro Bargeld.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 14. November 2026, 20.30 Uhr, und Sonntag, 15. November 2026, 8.45 Uhr, in einer Filiale an der Von-Heyden-Straße in Tegernheim. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam ein und beschädigte dabei ein Fenster. Neben mehreren hundert Euro Bargeld entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Einbruch in Regensburger Filiale

In der Kastenmaierstraße in Regensburg wurde zwischen Sonntag, 15. November 2026, 19 Uhr, und Montag, 16. November 2026, 5 Uhr, ebenfalls ein Fenster beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter drang in die Bäckereifiliale ein und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden liegt auch in diesem Fall im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Für den Bereich der Von-Heyden-Straße in Tegernheim lässt sich der relevante Zeitraum auf Samstag, 14. November, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 15. November 2026, 2.15 Uhr, eingrenzen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Einbruch in Regensburg: Schmuck im dreistelligen Wert gestohlen · Bewaffneter Raub bei XXXLutz in Regensburg: 100.000 Euro erbeutet

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberpfalz