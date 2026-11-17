Die Staatsanwaltschaft Landshut hat am 7. Oktober 2026 zwei ehemalige Vorstände eines Wohnmobilherstellers und einen weiteren Mann angeklagt. Ihnen werden Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr sowie Untreue beziehungsweise Beihilfe zur Untreue vorgeworfen. Laut Anklage geht es um einen Schaden von mehr als 5,8 Millionen Euro.

Vorwürfe zu Lieferantenverträgen

Die beiden früheren Vorstände im Alter von 59 und 62 Jahren sollen spätestens am 18. Mai 2020 vereinbart haben, einzelne Lieferanten gegen Schmiergeldzahlungen bei der Vergabe von Verträgen zu bevorzugen. Dadurch soll das Unternehmen zwischen 2020 und Ende 2024 in zwölf Fällen nachteilige Verträge geschlossen haben. In diesen Verträgen sollen unwirtschaftliche Mehrkosten enthalten gewesen sein.

Der dritte Angeschuldigte ist 73 Jahre alt. Er soll eine Investmentgesellschaft gegründet und bereitgestellt sowie als Mittelsmann die Provisionszahlungen vor anderen Beteiligten des geschädigten Unternehmens verschleiert haben. Laut Anklage sollen die drei Angeschuldigten dadurch Provisionen von mehr als 5,8 Millionen Euro erlangt haben. Davon sollen jeweils mindestens rund 1,9 Millionen Euro an die beiden ehemaligen Vorstände und insgesamt rund 1,6 Millionen Euro an den dritten Angeschuldigten geflossen sein.

Durchsuchungen und weitere Ermittlungen

Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Landshut gemeinsam mit dem Fachkommissariat für Wirtschafts- und Vermögensdelikte der Kriminalpolizei Landshut seit 2024. Im November 2024 wurden unter anderem die Geschäftsräume des Reisemobilherstellers und die Wohnräume der Angeschuldigten durchsucht. Zwei von ihnen wurden vorläufig festgenommen und befanden sich nach dem Erlass von Haftbefehlen durch das Amtsgericht Landshut etwa drei Wochen in Untersuchungshaft. Nach geständigen Einlassungen wurden die Haftbefehle Mitte Dezember 2024 außer Vollzug gesetzt und die Betroffenen aus der Haft entlassen.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler zahlreiche Unterlagen und mehrere Terabyte an Daten sicher. In Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden gab es außerdem Durchsuchungen in der Schweiz bei einem Lieferanten und einem weiteren Verdächtigen. Insgesamt wurden bei den Angeschuldigten rund zwei Millionen Euro vorläufig gesichert. Im Fall einer Verurteilung und Einziehung könnte das Geld zur Schadenswiedergutmachung an das geschädigte Unternehmen zurückfließen.

Über die Eröffnung des Hauptverfahrens und einen Termin für die Hauptverhandlung entscheidet nun die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Landshut. Für die drei Angeschuldigten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen gegen elf weitere Beschuldigte im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft und Lieferantenfirmen dauern wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr und der Beihilfe dazu an.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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