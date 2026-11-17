Der Augsburger Gesundheitsreferent Martin Schenkelberg ist einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gesundheits- und Pflegeausschusses des Bayerischen Städtetags gewählt worden.

Schenkelberg übernimmt das Amt erstmals. Damit ist Augsburg künftig unmittelbar an der gesundheits- und pflegepolitischen Meinungsbildung des kommunalen Spitzenverbands auf Landesebene beteiligt. Schenkelberg vertritt dort künftig die Interessen der bayerischen Städte gegenüber dem Freistaat.

Gesundheit und Pflege im Fokus

Vorsitzender des Ausschusses bleibt Oliver Weigel, Oberbürgermeister von Marktredwitz. Markus Hofmann, Erster Bürgermeister von Bad Kötzting, ist weiterhin stellvertretender Vorsitzender.

Im Mittelpunkt der Ausschussarbeit stehen unter anderem die medizinische Versorgung, die Weiterentwicklung kommunaler Gesundheitsstrukturen, die Herausforderungen des demografischen Wandels und die Zukunft der Pflege.

Schenkelberg erklärte, die Herausforderungen in Gesundheit und Pflege beträfen die Kommunen unmittelbar. Er wolle praktische Erfahrungen und Perspektiven aus Augsburg in die Beratungen einbringen und gemeinsam tragfähige Lösungen für die bayerischen Kommunen entwickeln.

Interessenvertretung auf Landesebene

Der Bayerische Städtetag vertritt die Interessen kreisfreier Städte, großer Kreisstädte und weiterer kreisangehöriger Städte in Bayern gegenüber der Staatsregierung, dem Landtag sowie anderen Institutionen und Organisationen. In seinen Fachgremien arbeiten Bürgermeister, Referenten und weitere Fachleute aus den Kommunen an der politischen Meinungsbildung.

Vor seiner Tätigkeit als Referent in Augsburg war Schenkelberg Sozialreferent der Stadt Ansbach, Gesundheitsdezernent des Landkreistags Nordrhein-Westfalen und Bildungsreferent des Deutschen Städtetags.