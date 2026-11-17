Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Spendenscheckübergabe IKG Schwaben – Augsburg

Augsburg, 17.11.2026 – Mit einer Spende in Höhe von 4.700 Euro kann die Sanierung der Augsburger Synagoge in der Halderstraße unterstützt werden. Den symbolischen Spendenscheck überreichten heute Herr Polizeipräsident Martin Wilhelm und Herr Generalmusikdirektor Prof. Johann Mösenbichler an den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg, Herrn Alexander Mazo, in der Synagoge Augsburg. Das Geld stammt aus dem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern am 25. Oktober 2026 in der Synagoge Augsburg, das vom Polizeipräsidium Schwaben Nord veranstaltet wurde und den feierlichen Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Polizei gegen Antisemitismus“ bildete. Das Konzert mit dem Titel „Klänge der Verbundenheit“ setzte ein Zeichen für ein friedliches Miteinander.

Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

Hochzoll – Am Montag (16.11.2026) betätigte ein bislang unbekannter Täter den Feuermelder einer Tiefgarage in der Hochzoller Straße ohne triftigen Grund und entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Am Montag (16.11.2026), im Zeitraum von 09.00 Uhr – 11.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein in einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz geparktes Fahrzeug. Der oder die bislang unbekannten Täter zerkratzten hierbei die linke und rechte Fahrzeugseite mittels eines unbekannten Gegenstandes. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

————— In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg —————-

Innenstadt – Am Montag (16.11.2026) kam es im Bereich der Bahnhofstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil einer 14-Jährigen. Gegen 18.30 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen der 14-Jährigen und einer 15- Jährigen. In deren Verlauf ging die 15-Jährige mit einem Messer auf die 14-Jährige los und verletzte diese im Bereich des Oberkörpers. Die 14-Jährige erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen. Ein 31-Jähriger ging dazwischen und wurde ebenfalls mit dem Messer verletzt. Er erlitt Schnittverletzungen an den Händen. Beide Geschädigten wurden in ein Krankenhaus zur Behandlung verbracht. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Die 15-Jährige entfernte sich nach der Tat, konnte jedoch umgehend durch eine Polizeistreife in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die 15-Jährige wurde am heutigen Dienstag (17.11.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Die 15-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die 15-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit. Die 14-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 31-Jährige hat die afghanische Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bobingen – Am Montag (16.11.2026), im Zeitraum von 12.30 Uhr – 22.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Hertzstraße und durchwühlte(n) diverse Schränke. Der hierdurch entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Der Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Mit der Pressemitteilung Nr. 1820 berichteten wir Folgendes: ————— In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg —————- Lauingen – Am Montagvormittag (16.11.2026) kam es zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 67-Jährigen in einer Wohnung. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um den 37- jährigen Sohn der Verstorbenen. Die Polizei nahm den 37-Jährigen an der Tatörtlichkeit widerstandslos vorläufig fest. Das Motiv sowie die näheren Umstände der Tat sind aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes gegen den 37-Jährigen übernommen. Der 37-Jährige sowie die 67-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.

Ab hier neu: Der 37-jährige Tatverdächtige wurde am Dienstag, (17.11.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 37-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.