Der Weihnachtswunschbaum in Gersthofen startet am 22. November 2026. Bürgerinnen und Bürger können Wünsche für Menschen in schwierigen Lebenssituationen erfüllen und die verpackten Geschenke bis zum 7. Dezember im Bürgerservicezentrum abgeben.

Zum Basar der Vereine am Sonntag, 22. November, steht der Wunschbaum von 13 bis 18 Uhr im Foyer des Rathauses. Ab Montag, 23. November, befindet er sich im Bürgerservicezentrum und ist während der Öffnungszeiten zugänglich.

Die Aktion unterstützt unter anderem Seniorinnen und Senioren, deren Rente kaum für das Nötigste reicht, sowie Kinder, deren Familien notwendige Anschaffungen wie Winterkleidung nicht finanzieren können. Der Weihnachtswunschbaum kommt der Stiftung Hilfe in Not zugute.

Wer einen Wunsch übernimmt, kann das verpackte Geschenk bis spätestens Montag, 7. Dezember 2026, um 16:30 Uhr im Bürgerservicezentrum abgeben.

Öffnungszeiten des Bürgerservicezentrums

Montags ist das Rathaus beziehungsweise Bürgerservicezentrum von 8 bis 12 Uhr sowie von 13:30 bis 16:30 Uhr geöffnet. Dienstags gelten die Zeiten von 7 bis 12 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie von 13:30 bis 18 Uhr. Freitags bleibt die Einrichtung geschlossen.

Weitere Weihnachtstermine in Gersthofen

Das „Wintermärchen“ mit Stockerbahn und Gastronomie beginnt am 20. November 2026. Die Angebote sind montags bis mittwochs von 12 bis 20 Uhr sowie donnerstags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz startet am 26. November 2026. Die Eröffnungsfeier findet von 17 bis 18 Uhr statt. Der Markt ist donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember bleibt er geschlossen, vom 26. bis 30. Dezember ist er täglich von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, 6. Dezember, beginnt um 11 Uhr der Nikolaus-Ballonstart am Ballonstartplatz am Alfred-Eckert-Weg 1. Von 17 bis 18 Uhr findet außerdem das „Singaround 2026“ im Stadtpark Gersthofen statt.