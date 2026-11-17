Der Vereine-Stammtisch im Landkreis Lindau ist am 8. November zum 50. Mal zusammengekommen. Gastgeber des Jubiläumstreffens war der Wasserburger Segler-Club.

Die Veranstaltungsreihe war am 8. Juli 2022 in Weiler gestartet. Initiator Karl Bosch, Leiter der Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau, wollte Ehrenamtlichen aus unterschiedlichen Vereinen eine Möglichkeit zum Austausch und zur gemeinsamen Suche nach Lösungen für den Vereinsalltag bieten.

Austausch über Vereinsalltag

Seitdem findet der Stammtisch monatlich am 8. um 20 Uhr an wechselnden Orten statt, meist in Vereinsheimen. Eine feste Tagesordnung oder vorbereitete Vorträge gibt es nicht. Die Teilnehmenden bringen eigene Fragen und Erfahrungen ein.

Gespräche drehen sich unter anderem um Satzungsänderungen, Mitgliederversammlungen, die Suche nach Vorstandsmitgliedern, Datenschutz und Digitalisierung. Auch zwischenmenschliche Fragen und Konflikte in der Vereinsarbeit werden angesprochen.

Bosch moderiert die Treffen seit dem ersten Termin und gibt fachliche Anregungen. Im Mittelpunkt steht für ihn jedoch der Austausch der Ehrenamtlichen. Landrat Elmar Stegmann betonte die Bedeutung des Stammtischs für die Unterstützung der Vereine und den Austausch von Menschen aus Sport, Musik, Kultur und Brauchtum.

Nächstes Treffen in Ebratshofen

Der nächste Vereine-Stammtisch findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, um 20 Uhr im Vereinsheim Ebratshofen statt. Eingeladen sind alle Interessierten aus den Vereinen des Landkreises Lindau.

Vereine, die selbst Gastgeber sein möchten, können sich per E-Mail an die Servicestelle für Vereine wenden: vereinsberatung@landkreis-lindau.de.