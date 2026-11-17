Foto: Kira Kurz

Die OrangeAcademy Ulm hat beim ersten ATLAS-Turnier an der IMG Academy in Bradenton wichtige Erfahrungen gesammelt. Als einziges deutsches Team trat die Auswahl in Florida an.

Die Reise der Ulmer Auswahl von Cheftrainer Jaivon Harris begann am Montag, 9. November, mit der Zugfahrt von Ulm zum Frankfurter Flughafen. Nach rund 18 Stunden erreichte die Mannschaft Tampa und bezog ihr Quartier auf dem Campus der IMG Academy. Dort standen zunächst ein Media Day und das erste gemeinsame Training auf dem Programm.

OrangeAcademy verliert gegen zwei nordamerikanische Programme

Vom 11. bis 13. November nahmen elf Nachwuchsprogramme aus sechs Ländern an der Turnierpremiere teil. In zwölf Spielen traf die OrangeAcademy auf zwei nordamerikanische Programme.

Zum Auftakt unterlag das Team Orangeville Prep mit 63:72. Die Kanadier dominierten vor allem bei den Offensivrebounds und kamen auf 18 zu neun Rebounds der OrangeAcademy. Zudem verbuchte Orangeville 14 Steals. Marko Volf erzielte 17 Punkte, Juom Maker Bol kam auf 16 Zähler.

Nach einem spielfreien Donnerstag, an dem die Uuulmer den Turnierauftakt der Gastgeber gegen SPIRE Academy verfolgten, verlor die OrangeAcademy am Freitagabend gegen die IMG Academy mit 52:74. IMG traf 51 Prozent seiner Würfe und entschied das Reboundduell mit 43:26 für sich. Bester Werfer der OrangeAcademy war Yanu Slingerland mit 15 Punkten.

Als stärkste Mannschaften des Turniers wurden Prolific Prep und SPIRE Academy wahrgenommen. Prolific Prep blieb als einziges Team mit drei Siegen ungeschlagen. Bei den europäischen Teilnehmern überzeugten Žalgiris Kaunas und Mega Superbet aus Belgrad.

Gemeinsame Zeit schweißt die Mannschaft zusammen

Die ATLAS-Auswahl war kurzfristig aus drei Uuulmer Mannschaften zusammengestellt worden. Viele Spieler kannten sich zwar, hatten vor der Abreise aber kaum gemeinsam trainiert. Auf dem Campus in Florida verbrachte die Gruppe deshalb den gesamten Tagesablauf zusammen – von den Mahlzeiten über Training und Teambuilding bis zu den Wegen in die Halle.

Am spielfreien Donnerstag absolvierte die Mannschaft ein Training am Strand. Dabei standen der Zusammenhalt und nicht taktische Inhalte im Mittelpunkt. Nach dem noch stärker von Einzelaktionen geprägten Auftakt trat die OrangeAcademy gegen IMG bereits geschlossener auf.

Nächstes ATLAS-Turnier in Varese

Das kurzfristig organisierte Turnier fand auf dem Campus mit kurzen Wegen, gemeinsamer Verpflegung und Shuttles statt. Einen besonderen Eindruck hinterließ der erste Auftritt der Gastgeber vor einer voll besetzten Student Section.

Für die OrangeAcademy geht es vom 14. bis 16. Dezember beim nächsten ATLAS-Turnier in Varese weiter. Die Playoffs sind für März 2027 in Toronto geplant.