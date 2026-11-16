IT-Kongress in Neu-Ulm zeigt Wege zu resilienter IT

Mehr als 500 Teilnehmende besuchten am 12. November 2026 den 17. IT-Kongress Neu-Ulm | Ulm an der Hochschule Neu-Ulm. Im Mittelpunkt standen digitale Souveränität, künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit.

Unter dem Motto „DIGITAL. SOUVERÄN. SICHER. Resiliente IT für die Welt von morgen“ ging es darum, wie Unternehmen ihre digitalen Strukturen sicher, kontrollierbar und zukunftsfähig aufstellen können. Auf dem Campus im Wiley standen 17 Vorträge und drei Masterclasses auf dem Programm. Eine Fachmesse und ein Hackathon ergänzten die Veranstaltung.

HNU-Präsidentin Prof. Dr. Julia Kormann und Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger betonten in ihren Grußworten die Bedeutung des Themas für Wirtschaft, Wissenschaft und die Region. Kormann unterschied bei resilienter IT zwischen dem Bewahren bestehender Strukturen, der Fähigkeit zur Anpassung und dem grundlegenden Neudenken des Bestehenden.

Souveräne Infrastruktur und praktische Anwendungen

In seiner Keynote sprach Daniel Traub, Head of Manufacturing & Automotive bei der Schwarz Digits KG, über souveräne Infrastrukturen für Cloud, Daten und künstliche Intelligenz. Im Mittelpunkt standen Datenkontrolle, Zugriffsrechte sowie das Zusammenspiel von Sicherheit, Skalierbarkeit und Compliance. Als Praxisbeispiel stellte Traub die europäische Cloud-Plattform STACKIT vor.

Das Vortragsprogramm war in die Bereiche digitale Souveränität, KI und Automatisierung, IT-Sicherheit sowie New Work und Transformation gegliedert. Behandelt wurden unter anderem der datenschutzkonforme Einsatz generativer KI, Automatisierung in Produktion und Logistik, neue Cyberbedrohungen und die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Arbeitswelt und Unternehmen. In den Masterclasses konnten die Teilnehmenden Themen wie KI, digitale Zwillinge und Cybersecurity vertiefen.

Bei der begleitenden IT-Fachmesse im Foyer präsentierten 22 Unternehmen und Institutionen aus der regionalen und überregionalen IT-Landschaft ihre Angebote. Auch die beiden Technologietransferzentren und das Zentrum für Weiterbildung der Hochschule Neu-Ulm waren vertreten.

Studierende testeten Angriffsszenarien

Bereits im Vorfeld des Kongresses beschäftigten sich 32 Studierende bei einem dreitägigen AI-Warfare-Hackathon mit möglichen Angriffen auf die Hochschule. In sechs Teams testeten sie nach Abstimmung mit der Hochschulleitung Szenarien aus den Bereichen Social Engineering und Cybersecurity. Dazu gehörten Phishing-Mails, die Überprüfung der physischen Zugangssicherheit, simulierte Deepfake-Anrufe und Quishing-Angriffe über QR-Codes.

Die Teams dokumentierten ihre Ergebnisse und übergaben sie an die IT-Sicherheitsverantwortlichen der HNU. Die Auswertung erfolgte ohne Personenbezug; die Erkenntnisse fließen in die Weiterentwicklung des hochschulweiten Sicherheitssystems ein. In der Endrunde präsentierten drei Teams ihre Ergebnisse. Den ersten Platz belegten die „Power Rangers“, gefolgt von „Donuts-Rootkit“ auf Platz zwei und „Stets bemüht“ auf Platz drei.

Der IT-Kongress findet seit 2010 jährlich im November statt. Ausgerichtet wird er von der Hochschule Neu-Ulm, der Technischen Hochschule Ulm und dem Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen sowie mit Unterstützung der IHK Schwaben und der IHK Ulm.