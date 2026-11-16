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Gotthardt wirbt um Wasserstoff-Joint-Venture für München

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Presse Augsburg
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Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt wirbt dafür, das geplante Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und MTU Aero Engines in München anzusiedeln.

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Airbus und MTU wollen ab 2027 gemeinsam einen vollelektrischen Flugzeugantrieb auf Basis von Wasserstoff-Brennstoffzellen entwickeln. Wo das Gemeinschaftsunternehmen seinen Hauptsitz erhalten soll, ist bislang nicht entschieden. Gotthardt sprach sich bei der Eröffnung eines neuen Entwicklungs- und Technologiezentrums von MTU in München für den Standort aus.

Gotthardt sieht Vorteile für München

„Bayern ist zweifellos der Premiumstandort für die Wasserstoff-Zukunft bei MTU und Airbus“, sagte Gotthardt. München verfüge über das notwendige Know-how, um Wasserstoffantriebe für die Luftfahrt zu entwickeln. Neben Fachleuten für die Entwicklung, den Bau und die Erprobung von Triebwerken gebe es dort auch Forschungspartner und spezialisierte Zulieferer.

Nach Ansicht des Staatssekretärs könnte langfristig auch ein Teil der Produktion in München entstehen. Das wäre eine Chance für Zulieferer und hochwertige Industriearbeitsplätze in Bayern, sagte Gotthardt.

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MTU investiert mehr als 100 Millionen Euro

MTU hat nach Angaben des Wirtschaftsministeriums mehr als 100 Millionen Euro in das neue Zentrum investiert. Auf einer Fläche von mehr als 20.000 Quadratmetern sollen dort künftig bis zu 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Technologien für die zivile und militärische Luftfahrt arbeiten.

München ist der Hauptsitz von MTU und zählt zu den wichtigsten Entwicklungs- und Produktionsstandorten des Unternehmens. Rund 30 Prozent der weltweit eingesetzten Flugzeuge fliegen mit MTU-Technologie. Gotthardt hob zudem hervor, dass am Standort Entwicklung, Fertigung und Erprobung eng miteinander verbunden werden können.

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