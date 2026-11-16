Telefonsprechstunde im Landkreis Günzburg am 3. Dezember

Die Kreisseniorenbeauftragte Johanna Herold ist am Donnerstag, 3. Dezember 2026, von 9 bis 11 Uhr telefonisch für Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Günzburg erreichbar.

Die vertrauliche Sprechstunde bietet Gelegenheit, Fragen rund um das Älterwerden zu klären, Anliegen anzusprechen oder sich zu informieren. Auch persönliche Sorgen und Herausforderungen können besprochen werden.

Mögliche Themen sind unter anderem ehrenamtliches Engagement, Freizeit- und Begegnungsangebote sowie Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten. Anregungen und Wünsche zur Seniorenarbeit im Landkreis sind ebenfalls willkommen.

Herold ist während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 08282 3959 erreichbar.