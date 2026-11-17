Manfred Vogt, vierfacher Weltmeister und zehnfacher deutscher Meister, ist am 3. November 2026 im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Kanu-Schwaben-Familie trauert um ihr Mitglied.

Sein größter sportlicher Erfolg war der Weltmeistertitel bei der Weltmeisterschaft 1957 in Augsburg am alten Eiskanal.

Für seine sportlichen Erfolge wurde Vogt am 28. September 2023 in die Hall of Fame (IWHOF) in Straßburg aufgenommen und gewürdigt.

Bis ins hohe Alter blieb Vogt vielseitig sportlich aktiv. Vor gut eineinhalb Jahren erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr richtig erholte.

Die Kanu Schwaben werden ihn in guter Erinnerung behalten.