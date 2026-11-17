Der Streit um die Zukunft des Augsburger Kongressparkhauses spitzt sich weiter zu. Jürgen Wowra, der lediglich 0,4 Prozent der Eigentumsanteile hält, erhebt schwere Vorwürfe gegen die BGS-Gruppe um Bernhard Spielberger und kritisiert das Vorgehen der Stadt Augsburg. In einem offenen Brief an den Stadtrat kündigt er an, eine geplante Wohnbebauung nicht zu unterstützen. Stattdessen setzt er auf ein modernes, begrüntes Parkhaus am Wittelsbacher Park.

Mit einem offenen Brief vom 16. November 2026 hat sich Jürgen Wowra, Geschäftsführer der Tower Living GmbH, an die Mitglieder des Augsburger Stadtrats und die Medien gewandt. Darin kritisiert er insbesondere den Abriss des Kongressparkhauses am Wittelsbacher Park. Nach seiner Darstellung seien dadurch rund 200 weiterhin nutzbare Stellplätze verloren gegangen. Den wirtschaftlichen Wert beziffert er auf acht bis zehn Millionen Euro.

Seine Kritik richtet sich sowohl gegen die BGS-Gruppe um Bernhard Spielberger, die nach Wowras Angaben rund 75 Prozent der Stimmrechte am Kongressparkhaus kontrolliert, als auch gegen die Stadtverwaltung. Der Miteigentümer wirft der BGS-Gruppe vor, eine Sanierung des Parkhauses über Jahre blockiert und stattdessen eine lukrative Wohnbebauung angestrebt zu haben. Die Vorwürfe sind bislang nicht unabhängig bestätigt.

Miteigentümer kritisiert Abriss von rund 200 Stellplätzen

Nach Angaben Wowras verfügte das Kongressparkhaus ursprünglich über insgesamt 532 Stellplätze. Davon gehörten 152 Stellplätze in den unterirdischen Ebenen dem Hotelbetreiber. Diese Bereiche seien bereits vor rund 25 Jahren umfassend saniert worden.

Im Juni 2026 seien jedoch nicht nur die nach Darstellung des Eigentümers sanierungsbedürftigen oberen Parkhausebenen, sondern auch die darunterliegenden Tiefgaragenbereiche abgerissen worden. Wowra vertritt die Auffassung, dass mindestens 200 Stellplätze hätten erhalten und weiterhin genutzt werden können. Neben den 152 Tiefgaragenstellplätzen hätten seiner Ansicht nach weitere rund 50 Stellplätze auf der Erdgeschossebene zur Verfügung gestanden.

Besonders kritisch bewertet er die wirtschaftlichen Folgen. Auf Grundlage der von ihm genannten Neubaukosten von 40.000 bis 50.000 Euro pro Stellplatz errechnet er einen verlorenen Wert von acht bis zehn Millionen Euro. Zudem verweist er auf ein gerichtliches Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Augsburg (Az. Au 5 K 24.1015). Ein dort eingeholtes Gutachten habe nach seiner Darstellung die Sanierungsfähigkeit des Parkhauses bestätigt.

Kritik an der Stadt Augsburg und Oberbürgermeister Freund

In seinem Schreiben nimmt Wowra ausdrücklich Bezug auf die Stadtratssitzung vom 29. Oktober 2026. Oberbürgermeister Dr. Florian Freund habe dort erklärt, dass die Stadt weiterhin Parkmöglichkeiten am Kongresszentrum sicherstellen wolle. Nach den von Wowra wiedergegebenen Aussagen soll eine künftige Entwicklung ausreichend Stellplätze für den Kongress am Park, das Hotel, umliegende Einrichtungen und Anwohner schaffen.

Für den Miteigentümer steht diese Zielsetzung jedoch im Widerspruch zum bisherigen Vorgehen. Er wirft der Stadt vor, die Beseitigung vorhandener Parkmöglichkeiten zugelassen zu haben, obwohl diese seiner Ansicht nach weiterhin nutzbar gewesen wären.

Auch auf historische Verpflichtungen verweist Wowra. Bei der Errichtung des Parkhauses im Jahr 1971 sei der Stadt Augsburg ein grundbuchlich gesichertes Nutzungsrecht für ursprünglich 300, später 295 Stellplätze eingeräumt worden. Dieses Recht bestehe nach seiner Darstellung bis heute. Wowra kritisiert, dass die Stadt dieses Recht nicht konsequent durchgesetzt habe.

Bereits 2024 stellte Wowra Pläne für ein grünes Parkhaus vor

Die Forderung nach einem begrünten Ersatzneubau ist nicht neu. Bereits im März 2024 hatte Jürgen Wowra eine erste Visualisierung für ein modernes Parkhaus am Wittelsbacher Park vorgestellt. Sein Konzept sah unter anderem Photovoltaikanlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Sharing-Angebote, Stellplätze für Lastenräder und eine umfangreiche Fassadenbegrünung vor.

Das Gebäude sollte sich durch seine Gestaltung in die Umgebung des Wittelsbacher Parks einfügen. Eine natürliche Querbelüftung und Solarmodule an der Südseite waren ebenfalls Bestandteil des Entwurfs. Die dort erzeugte Energie sollte unter anderem für den Betrieb des Parkhauses und die Ladeinfrastruktur genutzt werden.

Damals ging Wowra davon aus, dass ein solches Parkhaus durch Sanierung oder einen entsprechenden Neubau innerhalb von etwa einem Jahr realisiert werden könnte. Die Kosten für Abriss und Neubau bezifferte er seinerzeit auf sechs bis acht Millionen Euro.

Auch zur Finanzierung hatte der Unternehmer bereits Überlegungen angestellt. Nach seinen Angaben wurden im letzten Betriebsjahr vor der Schließung im Herbst 2013 mehr als 600.000 Euro an Parkgebühren eingenommen. Zusammen mit weiteren Stellplatzmieten errechnete er mögliche jährliche Einnahmen von rund 800.000 Euro. Ob diese Kalkulation unter den heutigen Bau- und Finanzierungskosten noch Bestand hätte, ist offen.

Nach eigenen Angaben hatte Wowra sein Konzept bereits 2024 mit dem damaligen Betreiber des Dorint-Hotels, der HR-Hotelgruppe, sowie Augsburgs Baureferenten Steffen Kercher besprochen. Die Hotelgruppe habe Zustimmung signalisiert. Kercher habe die Idee seinerzeit als grundsätzlich interessant bewertet.

Geplante Seniorenwohnungen könnten Parkhauslösung verzögern

Im Mittelpunkt der aktuellen Auseinandersetzung steht auch die mögliche Neubebauung des Grundstücks. Nach den Angaben im offenen Brief plant die BGS-Gruppe um Bernhard Spielberger eine Entwicklung mit rund 300 Seniorenapartments und einer Tiefgarage mit etwa 550 Stellplätzen.

Davon sollen nach Wowras Darstellung rund 300 Stellplätze für den Kongress am Park, etwa 200 für das Hotel und weitere Nutzungen im Hotelturm sowie ungefähr 50 für die geplanten Seniorenwohnungen vorgesehen sein.

Wowra bezweifelt sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die zeitnahe Umsetzung eines solchen Projekts. Seiner Einschätzung nach könnten von der Planung bis zur tatsächlichen Nutzung fünf bis sechs Jahre vergehen. Während dieser Zeit müssten das Kongresszentrum, das Hotel und die Anwohner weiterhin mit fehlenden Parkmöglichkeiten auskommen. Darüber hinaus sieht er erhebliche rechtliche Hindernisse. Da das Grundstück mehreren Eigentümern gehört, sei für die von ihm angesprochene Änderung der Teilungserklärung nach seiner Rechtsauffassung die Zustimmung sämtlicher Miteigentümer erforderlich.

Sorge um Hotelbetrieb und Arbeitsplätze

Auch die Auswirkungen auf den benachbarten Hotelbetrieb spielen in Wowras offenem Brief eine wichtige Rolle. Nach seiner Darstellung benötigt das Hotel mindestens 60 Stellplätze, um die baurechtlichen Anforderungen erfüllen zu können. Durch den Abriss der bisherigen Tiefgaragenstellplätze sieht Wowra den erforderlichen Stellplatznachweis gefährdet. Er warnt deshalb vor möglichen Konsequenzen für den Hotelbetrieb und die damit verbundenen Arbeitsplätze.

Zugleich kritisiert er, dass die Parkplatzversorgung für Veranstaltungen im Kongress am Park weiterhin ungeklärt sei. Eine funktionierende Parkinfrastruktur sei aus seiner Sicht sowohl für den Kongressstandort als auch für das Hotel und die umliegenden Wohngebiete von erheblicher Bedeutung. Ob tatsächlich Konsequenzen für eine Betriebserlaubnis drohen, geht aus dem vorliegenden Schreiben nicht unabhängig hervor.

Miteigentümer kündigt Widerstand gegen Wohnungsbau an

Besonders deutlich wird Wowra am Ende seines aktuellen Schreibens. Er kündigt an, einer Wohnbebauung auf dem Grundstück nicht zuzustimmen. Stattdessen wolle er über seine Rechtsanwälte einen raschen Wiederaufbau des Parkhauses als begrünten Ersatzneubau verlangen. Damit greift der Unternehmer sein bereits 2024 vorgestelltes Konzept erneut auf. Wowra empfiehlt dem Stadtrat, neues Baurecht erst dann in Aussicht zu stellen, wenn entweder sämtliche Eigentumsanteile bei der BGS-Gruppe liegen oder ein von allen Eigentümern verbindlich gebilligtes Neubaukonzept vorliegt. Andernfalls drohten nach seiner Einschätzung weitere Kosten und gerichtliche Auseinandersetzungen.

Die angekündigte Verweigerung seiner Zustimmung könnte die Planungen der BGS-Gruppe erheblich erschweren. Welche konkreten rechtlichen Auswirkungen dies auf das Bauvorhaben hätte, ist allerdings noch offen.

Zukunft des Kongressparkhauses bleibt ungewiss

Der Konflikt um das Kongressparkhaus beschäftigt Augsburg bereits seit Jahren. Das seit Herbst 2013 geschlossene Parkhaus war ursprünglich ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur rund um die Kongresshalle und den Hotelturm.

Neben der Frage nach einer wirtschaftlich tragfähigen Nutzung geht es insbesondere um die Parkplatzversorgung für den Kongress am Park, das benachbarte Hotel und die Anwohner des Antonsviertels. Mit seiner angekündigten Verweigerung der Zustimmung erhöht Wowra nun den Druck auf die BGS-Gruppe um Bernhard Spielberger und die Stadtverwaltung. Sein Ziel bleibt eine möglichst schnelle Wiederherstellung der Parkmöglichkeiten durch ein modernes, begrüntes Parkhaus.

Ob sich dieser Vorschlag oder die geplante Wohnbebauung durchsetzen wird, bleibt offen. Eine Stellungnahme der Stadt Augsburg und der BGS-Gruppe zu den aktuellen Vorwürfen liegt für diesen Bericht bislang nicht vor.