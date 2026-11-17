Die Christkindltram der Stadtwerke Augsburg fährt ab Montag, 23. November, durch Augsburg. Zum Christkindlesmarkt werden die Straßenbahnlinien 1 und 2 zeitweise umgeleitet. Außerdem gibt es am Moritzplatz einen kostenlosen Gepäckbus.

Umleitungen und Ersatzbusse zum Christkindlesmarkt

Während des Engelesspiels, das in der Adventszeit jeweils von Freitag bis Sonntag stattfindet, ist der Rathausplatz nicht befahrbar. Das gilt auch für die Eröffnung am 23. November und die Abschlussfeier am 24. Dezember. Deshalb werden die Straßenbahnlinien 1 und 2 in diesen Zeiträumen im Innenstadtbereich umgeleitet.

Zur Eröffnung sowie am 24. Dezember zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr fahren die Ersatzbusse B1 und B2. Die B1 verbindet im 15-Minuten-Takt die Haltestellen „Pilgerhausstraße“ und „Hauptbahnhof“ über „Karlstraße“ und „Staatstheater“. Die Linie 1 wendet aus Richtung Göggingen kommend am Königsplatz und aus Richtung Lechhausen an der Pilgerhausstraße.

Der Ersatzbus B2 fährt ebenfalls alle 15 Minuten zwischen „Oberhausen Bf/Helmut-Haller-Platz“ und dem Hauptbahnhof. Die Straßenbahnlinie 2 wird zwischen Königsplatz und Wertachbrücke über die Strecke der Linie 4 umgeleitet.

Während des Engelesspiels wird die Linie 1 jeweils freitags bis sonntags von 17.30 bis 18.30 Uhr abgebrochen. Die Linie 2 fährt dann zwischen Königsplatz und Wertachbrücke auf der Trasse der Linie 4.

Während des gesamten Christkindlesmarkts wird die Haltestelle „Rathausplatz“ stadteinwärts wegen fester Spezialbarrieren entlang der Gleise nicht angefahren. Die Linien 1 und 2 halten dort ausschließlich stadtauswärts.

Montags bis freitags gilt tagsüber ein 7,5-Minuten-Takt, ab 19 Uhr fahren die Bahnen alle 15 Minuten. Samstags verkehren sie zwischen 8 und 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt, danach alle 15 Minuten. Sonntags gilt durchgehend ein 15-Minuten-Takt.

Christkindltram mit Wunschbox und Live-Musik

Die weihnachtlich dekorierte Christkindltram ist vom 23. November bis einschließlich 27. Dezember auf täglich wechselnden Linien in Augsburg unterwegs. Fahrgäste können in der Bahn einen Wunschzettel ausfüllen und in die swa-Wunschbox einwerfen. Mit etwas Glück werden die Wünsche der Gewinnerinnen und Gewinner noch vor Heiligabend erfüllt.

Für musikalische Unterhaltung sorgt das Jugendorchester Gersthofen JUGGE Offbeat. Auftritte in der Christkindltram sind für Samstag, 5. Dezember, Sonntag, 13. Dezember, und Samstag, 19. Dezember, angekündigt. Der Fahrplan soll rechtzeitig unter swa.to/swainachtet veröffentlicht werden.

Kostenloser Gepäckbus am Moritzplatz

Wer beim Weihnachtseinkauf Tüten zwischenlagern möchte, kann den Gepäckbus der Stadtwerke Augsburg am Merkurbrunnen am Moritzplatz nutzen. Der kostenlose Service steht vom 26. November bis einschließlich 19. Dezember jeweils donnerstags von 14 bis 20.30 Uhr, freitags von 14 bis 22 Uhr und samstags von 12 bis 22 Uhr bereit.