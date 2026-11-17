Am Sonntag, 22. November, führt Prof. Ursula Schädler-Saub ab 14.30 Uhr durch die Sonderausstellung „Verborgene Schätze: Künstlernachlässe“ im Stadtmuseum Aichach.

Die einstündige Führung gibt Einblicke in das Werk verschiedener Künstlerinnen und Künstler. Die Kuratorin und Vorstandsmitglied des Vereins Bayerische Künstlernachlässe e.V. erläutert außerdem die Bedeutung von Künstlernachlässen für Kunstgeschichte, Forschung, Erinnerungskultur und Gesellschaft.

Die Ausstellung widmet sich der Frage, was nach dem Tod von Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Werken, Materialien und Dokumenten geschieht. Thematisch gegliederte multimediale Schaukästen zeigen unterschiedliche Aspekte von Künstlernachlässen. Ergänzt wird die Präsentation durch Werke aus Nachlässen von Mitgliedern des Vereins sowie von Aichacher Künstlerinnen und Künstlern.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Spenden zugunsten des Vereins Bayerische Künstlernachlässe e.V. sind erwünscht.

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