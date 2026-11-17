Eine 74-jährige Fußgängerin ist am Montag in Aichach beim Abbiegen eines Autos erfasst und leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.25 Uhr im Bereich der Werlbergerstraße und Martinstraße. Eine 40-jährige Autofahrerin wollte von der Werlbergerstraße nach links in die Martinstraße abbiegen. Wegen der Sonnenblendung übersah sie nach Polizeiangaben die Fußgängerin, die den Fußgängerüberweg der Martinstraße überquerte. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Ampel Grün.

Die Fußgängerin wurde frontal erfasst, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Geparkter Audi in Aichach beschädigt

Bereits zwischen 8 und 8.45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter schwarzer Audi beschädigt. Der Wagen stand ordnungsgemäß vor dem Anwesen Bahnhofstraße 17. Der Schaden an der rechten Hecktür liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen.

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