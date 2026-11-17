Ob die Wohnung im Augsburger Bismarckviertel liegt oder in einem Münchner Altbau, über die Verwaltung des Hauses entscheidet in beiden Fällen die Eigentümergemeinschaft nach demselben Wohnungseigentumsgesetz. Die Unterschiede liegen in den Regeln vor Ort. München schützt große Teile seines Wohnungsbestands über Erhaltungssatzungen, die bei Modernisierungen mitreden. In Augsburg wird das Fernwärmenetz in weitere Stadtteile ausgebaut, was die Ausgangslage für Heizungsentscheidungen verändert. Eigentümer, die in Schwaben leben und in München eine Wohnung besitzen, stehen zusätzlich vor der Frage, wie sie an Versammlungen teilnehmen. Neben Zertifikat und Versicherung zählt bei der Wahl der Verwaltung deshalb, ob sie die Regeln der Stadt kennt, in der das Haus steht.

Bestellung und Abberufung folgen in beiden Regionen denselben Fristen

Welche Verwaltung das Haus betreut, legt die Gemeinschaft per Beschluss fest. Eine qualifizierte Mehrheit braucht es dafür nicht. Bestellt werden darf eine Verwaltung für höchstens fünf Jahre. Nach der Gründung einer Gemeinschaft ist die erste Amtszeit auf drei Jahre begrenzt. Soll dieselbe Verwaltung weitermachen, braucht es einen neuen Beschluss, den die Versammlung frühestens zwölf Monate vor dem Ende der Amtszeit fassen darf. Unzufriedene Gemeinschaften können die Verwaltung jederzeit abberufen. Deren Vertrag läuft danach höchstens noch ein halbes Jahr.

Erlaubnis, Haftpflicht und Zertifikat lassen sich vor dem Beschluss belegen

Die gewerbliche Verwaltung von Wohnungseigentum ist nach § 34c der Gewerbeordnung erlaubnispflichtig. Die zuständige Behörde erteilt sie nur, wenn eine Berufshaftpflichtversicherung nachgewiesen ist. Seit dem 1. Dezember 2023 hat außerdem in der Regel jeder einzelne Eigentümer Anspruch auf einen Verwalter mit Zertifikat. Das Zertifikat stellt die Industrie- und Handelskammer nach einer Prüfung aus. Die drei Belege gehören vor der Abstimmung auf den Tisch, das Zertifikat am besten für die Person, die das Haus später betreut.

Eine Zuschaltung erspart Eigentümern aus Schwaben die Fahrt zur Münchner Versammlung

Liegt die Wohnung in München und der Wohnsitz in Augsburg, Neusäß oder Königsbrunn, bedeutet jede Eigentümerversammlung eine Anreise. Für diesen Fall sieht das Gesetz zwei Wege vor. Hybride Versammlungen lassen sich per Mehrheitsbeschluss einführen. Einzelne Eigentümer können sich dann elektronisch zuschalten und von dort aus ihr Stimmrecht ausüben. Eine rein virtuelle Versammlung setzt drei Viertel der abgegebenen Stimmen voraus und lässt sich für höchstens drei Jahre festlegen, wobei Teilnahme und Rechteausübung mit einer Präsenzversammlung vergleichbar sein müssen. Fällt dieser Beschluss vor 2028, ist bis einschließlich 2028 einmal im Jahr eine Präsenzversammlung Pflicht, sofern die Eigentümer nicht einstimmig darauf verzichten.

Eine Verwaltung, die hybride oder virtuelle Versammlungen bereits durchführt, kann Ablauf, Abstimmungstechnik und Protokollierung im Auswahlgespräch konkret beschreiben. Für sie selbst bleibt die Entfernung zum Haus trotzdem wichtig, denn Begehungen, Termine mit Handwerkern und Schäden am Gemeinschaftseigentum verlangen Präsenz vor Ort.

In München reden Erhaltungssatzungen bei Modernisierungen mit

Mit Erhaltungssatzungen nach § 172 des Baugesetzbuchs will die Landeshauptstadt die gewachsenen Bevölkerungsstrukturen in ihren Vierteln schützen. Wer in diesen Gebieten bauliche Veränderungen plant, benötigt eine Genehmigung des Sozialreferats. Maßnahmen, die über den durchschnittlichen Münchner Wohnungsstandard hinausgehen, sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Wer ohne Genehmigung umbaut, riskiert eine Geldbuße. Auch die Begründung von Wohnungseigentum ist genehmigungspflichtig. Für eine Hausverwaltung in München spielt deshalb schon bei der Planung eine Rolle, ob ein Gebäude in einem solchen Gebiet liegt. Das gilt beispielsweise, wenn ein Aufzug eingebaut, neue Balkone angebracht oder Grundrisse verändert werden sollen. Nach Angaben der Stadt gelten derzeit 36 Erhaltungssatzungen in München. Sie umfassen rund 204.400 Wohnungen mit etwa 340.500 Bewohnerinnen und Bewohnern. Ob eine bestimmte Adresse betroffen ist, lässt sich über eine interaktive Karte der Stadt herausfinden.

Augsburg baut sein Fernwärmenetz Stadtteil für Stadtteil aus

In Augsburg stellt sich bei einer Heizungsentscheidung früh die Frage nach der Fernwärme. Nach Angaben der Stadtwerke stammte Ende 2024 etwa ein Viertel der in Augsburg benötigten Wärme aus ihrem Netz, das im selben Jahr um 14 auf über 200 Kilometer gewachsen war. Neue Leitungen liegen unter anderem in Pfersee, Haunstetten und im Bismarckviertel, und zu den Abnehmern gehören viele Wohnanlagen von Eigentümergemeinschaften. Über die interaktive Fernwärme-Karte der Stadtwerke lässt sich per Adresssuche prüfen, ob ein Gebiet bereits versorgt ist oder für welchen Zeitraum der Ausbau vorgesehen ist.

Mit der Reform des Gebäudeenergiegesetzes, das seit dem 29. Juli 2026 Gebäudemodernisierungsgesetz heißt, ist die frühere Pflicht zu 65 Prozent erneuerbarer Wärme bei neuen Heizungen weggefallen. Die Wahl zwischen Fernwärme, Wärmepumpe und anderen Lösungen ist damit offener geworden. Ob ein Haus im Ausbaugebiet liegt, gehört früh in den Vergleich der Varianten, den die Verwaltung für die Versammlung aufbereitet.

In Augsburg gilt für vermietete Wohnungen die Mietpreisbremse

In vielen Gemeinschaften wohnen Selbstnutzer neben Mietern. Die bayerische Mieterschutzverordnung führt Augsburg weiterhin in ihrer Gemeindeliste. Bei einer Neuvermietung gilt deshalb die Mietpreisbremse, und Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete dürfen innerhalb von drei Jahren 15 Prozent nicht übersteigen. Den Maßstab liefert der qualifizierte Mietspiegel 2025, der von Dezember 2025 bis einschließlich November 2027 anzuwenden ist. Er beruht auf einer Pflichtbefragung von rund 10.000 Mieterinnen und Mietern im Sommer 2025.

Die Miethöhe selbst ist Sache der einzelnen Eigentümer. Vermietenden hilft aber eine Jahresabrechnung, die die auf Mieter umlegbaren Posten getrennt ausweist. Soll auch die Vermietung abgegeben werden, beauftragt der jeweilige Eigentümer dafür eine Sondereigentumsverwaltung für seine Wohnung.

Eine klare Vertretungsregel hält die Verwaltung im Alltag erreichbar

Ob eine Verwaltung erreichbar bleibt, zeigt sich meist dann, wenn der zuständige Ansprechpartner im Urlaub oder krank ist. Aufschlussreich sind deshalb die Fragen, wer dann übernimmt, wie viele Einheiten eine Person betreut und wie kaufmännische und technische Arbeit aufgeteilt sind. Die Münchner Verwaltung LIKKA, gegründet 2015, ordnet die laufende Betreuung eines Hauses dem Objektmanagement zu, die Zahlungseingänge der Buchhaltung und Bauthemen dem technischen Baumanagement.

Ein Auswahlgespräch sollte sechs Themen abdecken

Mit jeder Verwaltung, die sich vorstellt, lassen sich diese Punkte der Reihe nach durchgehen:

Nachweise für Erlaubnis, Berufshaftpflicht und Zertifikat der zuständigen Person

Erfahrung mit hybriden oder virtuellen Versammlungen

Kenntnis der städtischen Regeln, in München etwa der Erhaltungssatzungen, in Augsburg des Fernwärmeausbaus

Vertretungsregel und Zahl der Einheiten je Objektbetreuer

Fahrzeit vom Büro zum Haus für Begehungen und Schadensfälle

Zeitpunkt, ab dem über eine Wiederbestellung beschlossen werden kann

Nachweise, Ortskenntnis und Erreichbarkeit geben bei der Wahl den Ausschlag

Das Gesetz ist in Augsburg und München dasselbe, während sich die Anforderungen an eine Verwaltung nur zum Teil decken. Belegte Nachweise schaffen die Grundlage für jede Bestellung. Ortskenntnis entscheidet, ob Modernisierungen in München genehmigungsfähig geplant und Heizungen in Augsburg auf den Netzausbau abgestimmt werden. Erreichbarkeit, ob über eine geregelte Vertretung im Büro oder über die Zuschaltung zur Versammlung, hält Eigentümer aus beiden Regionen auf dem aktuellen Stand.