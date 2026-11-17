Die Entscheidung im Gestaltungwettbewerb für das „Denkmal zur Mahnung und Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Diktatur in Deutschland“ in Berlin ist gefallen. Die Arbeit „Formation und Aufbruch“ der Bewerbergemeinschaft Zila mit Bea Meyer und Michael Grzesiak aus Leipzig sowie Rehwaldt Landschaftsarchitekten aus Dresden wurde am Dienstag von einem unabhängigen Preisgericht mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Mit der Realisierung des Entwurfs soll die deutsche Hauptstadt mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende der SED-Diktatur einen zentralen Erinnerungsort erhalten, der würdevoll und angemessen an die Opfer staatlicher Verbrechen unter der kommunistischen Diktatur in Deutschland erinnert. Der für die Umsetzung vorgesehene Entwurf des Denkmals soll sich gestalterisch in den Spreebogenpark zwischen Bundeskanzleramt, Deutschem Bundestag und Spree einfügen und als skulpturales, begehbares Objekt konzipiert werden. Ein digitales Begleitangebot soll weiterführende Informationen bereitstellen.

„Mitten in der Hauptstadt entsteht ein Ort, der die Opfer staatlicher Gewalt würdigt und ihr erlittenes Unrecht sichtbar macht“, erklärte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos). „Wir setzen damit auch ein klares Zeichen gegen die Relativierung der Gewaltgeschichte der SED-Diktatur. Es ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen, dass die Opfer noch in dieser Legislatur einen wahrnehmbaren und würdevollen Ort des Gedenkens erhalten.“

Die Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anna Kaminsky, ergänzte, das Denkmal rücke die Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Diktatur in die Mitte der Demokratie. „Es soll die authentischen Orte der Verfolgung nicht ersetzen, sondern auf sie verweisen. Den Jüngeren und den vielen Gästen aus aller Welt zeigt es, welchen Preis die Unfreiheit forderte und welchen Mut die Freiheit“, so Kaminsky.

Dieter Dombrowski, Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG e.V.), begrüßte die Entscheidung. „Endlich erhalten die Opfer des SED-Kommunismus in Deutschland eine würdige Stätte der Mahnung und Erinnerung. Der Siegerentwurf des Wettbewerbs lädt zum Verweilen und Nachdenken ein“, sagte er. „Ich hoffe, dass wir im ersten Halbjahr 2027 symbolisch den Grundstein legen können. Das Mahnmal ist zugleich eine Mahnung an all jene politischen Kräfte, die noch immer an sozialistischen Utopien festhalten.“

Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, zeigte sich zufrieden. „Mit dem Mahnmal im Herzen der Hauptstadt unseres wiedervereinigten Landes senden wir als demokratische Gesellschaft ein klares Signal an all die Menschen, die in der kommunistischen Diktatur zu Opfern wurden und ihren Familien: Wir vergessen euch nicht“, erklärte sie.

Die Errichtung des Denkmals geht auf einen Beschluss des Deutschen Bundestages zurück. Der Kulturstaatsminister fördert die Koordinierungsstelle bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Gemeinsam mit einem Beirat aus Wissenschaft, Politik und Zeitzeugen begleitet sie das Vorhaben in enger Zusammenarbeit mit der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG e.V.).

Der an den Wettbewerb anschließende Bau des Denkmals ist für die Jahre 2027 bis 2028 vorgesehen. Mit der Baudurchführung ist das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) betraut, welches auch den Gestaltungswettbewerb durchgeführt hat. Für Wettbewerb und Realisierung stellt der Bund insgesamt fünf Millionen Euro zur Verfügung.