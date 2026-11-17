In Regensburg sind bei einem Einbruch Sammelkarten im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags gestohlen worden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen dem 12. November 2026, 16:27 Uhr, und dem 13. November 2026, 06:20 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum eines Unternehmens in der Dr.-Gessler-Straße im Stadtteil Königswiesen. Dabei wurden die Sammelkarten entwendet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort umfassende Spuren gesichert. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Dr.-Gessler-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.

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