Die Bundesregierung will offenbar die frühere Entwicklungs- und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ins Rennen um den Chefposten des UN-Kinderhilfswerks Unicef schicken. Die Personalie steht auf der Tagesordnung für die Kabinettssitzung am Mittwoch, berichtet der „Spiegel“. Mit dem Votum des Kabinetts hätte die SPD-Politikerin die Unterstützung der Koalition für eine Kandidatur, wenn der Posten frei wird.

Unicef ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und setzt sich für Kinder und deren Rechte ein. Es wird erwartet, dass über die Personalie erst entschieden wird, wenn die Nachfolge des scheidenden UN-Generalsekretärs António Guterres geklärt ist. Derzeit steht Unicef noch Catherine Russell aus den USA als Exekutivdirektorin vor. Mit weiteren Bewerbungen wird gerechnet, unter anderem aus den USA.

Schulze war im Kabinett von Olaf Scholz (SPD) Bundesentwicklungsministerin und zuvor im letzten Kabinett von Angela Merkel (CDU) Bundesumweltministerin. Die Sozialdemokratin kommt aus Nordrhein-Westfalen, sitzt im Bundestag und ist seit dem vergangenen Jahr Präsidentin der Hilfsorganisation Help.

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