Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht Fehler bei der Einführung der Grundsicherung und fordert, junge Menschen ohne Berufsausbildung stärker in Arbeit zu bringen. „Ich weiß, was bei der Grundsicherung schiefgelaufen ist“, sagte Heil dem „Nachtjournal Spezial“ des Senders RTL.

Er verwies darauf, dass es in Deutschland 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren ohne berufliche Erstausbildung gebe. „Die landen entweder in prekärer Arbeit oder dauerhaft in der Grundsicherung. Das müssen wir ändern“, sagte Heil, der sich auf den Vorsitz der SPD bewerben will.

„Wenn man Menschen in Arbeit bringen will, dann kann man nicht nur Arbeitsmarktpolitik machen, sondern muss vor allen Dingen Wirtschafts- und Industriepolitik machen“, erklärte er. Es müsse dafür gesorgt werden, „dass investiert wird in Deutschland, dass die Wirtschaft läuft“ und Menschen durch Qualifizierung in Arbeit kämen. „Bei der Ausbildung sind wir nicht gut genug in Deutschland“, sagte der SPD-Politiker. Das sei schlimm für junge Leute, „die keine Perspektive haben“.

Heil war von 2018 bis 2021 Bundesarbeitsminister und hatte in dieser Funktion unter anderem das Bürgergeld umgesetzt.

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