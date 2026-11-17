Die Lebenszufriedenheit in Deutschland ist zuletzt leicht gesunken. Das geht aus dem sogenannten „Glücksatlas“ hervor, den die Süddeutsche Klassenlotterien SKL erstellt und der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Die Lebenszufriedenheit nahm demnach leicht um 0,09 Punkte ab – auf einer Skala von 0 („ganz und gar nicht zufrieden“) bis 10 („völlig zufrieden“). Sie liegt jetzt bei 7,00 Punkten.

Der Rückgang liegt weniger an einer wachsenden Zahl Unzufriedener: Ihr Anteil steigt nur von acht auf neun Prozent. Entscheidend ist, dass der Anteil der Hochzufriedenen von 48 auf 44 Prozent sinkt. Die regionale Ungleichheit nahm insgesamt ab, da der Abstand zwischen dem glücklichsten und dem unglücklichsten Bundesland auf 1,05 Punkte schrumpfte.

Für den leichten Rückgang der Lebenszufriedenheit dürften laut Studie vor allem wirtschaftliche Faktoren verantwortlich sein. Hohe Lebensmittelpreise, eine schwache Konjunktur und wachsende Arbeitsplatzunsicherheit belasten demnach die Stimmung. Besonders betroffen sind Menschen, die einen großen Teil ihres Einkommens für den täglichen Lebensunterhalt ausgeben müssen. Entsprechend stark sank die Zufriedenheit bei Schülern (ab 16 Jahren) und Studierenden (-0,31 Punkte), Arbeitslosen (-0,24) und Großfamilien mit drei oder mehr Kindern (-0,24). Auch Alleinerziehende (-0,21) verlieren überdurchschnittlich. Insgesamt fällt der Rückgang bei jüngeren Menschen stärker aus als bei älteren.

Bayern (7,12) und Nordrhein-Westfalen (7,11) führten das Glücksranking an. Besonders im Norden Deutschlands war der Rückgang deutlich spürbar, was auf steigende Wohnkosten und Engpässe in der medizinischen Versorgung zurückgeführt wurde. Trotz des Rückgangs der allgemeinen Lebenszufriedenheit entwickelte sich das emotionale Wohlbefinden positiv, da negative Gefühle stärker abnahmen als positive.