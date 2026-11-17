Wegen einer Veranstaltung werden in Mering am 20. November 2026 von 11 bis 23 Uhr zwei Haltestellen nicht angefahren.

Betroffen sind „Mering, Marktplatz“ sowie „Mering, St. Franziskus B2“ – letztere nur in Richtung Kissing. Die Einschränkung gilt für die AVV-Regionalbuslinien 102, 103 und 104 sowie das AVV-Anrufsammeltaxi.

Ersatzhaltestellen in Mering

Ersatzhaltestellen werden in der Bouttevillestraße beim alten Feuerwehrhaus sowie in der Augsburger Straße gegenüber der Einmündung in die Bouttevillestraße eingerichtet.

Aktuelle Verbindungen können Fahrgäste über die App „meinAVV“ oder die Fahrplanauskunft unter fahrtauskunft.avv-augsburg.de abrufen. Persönliche Auskünfte gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz.