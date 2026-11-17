Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 533 bei Grafenau sind zwei Insassen eines Wohnmobils weiterhin in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 16. November 2026, gegen 15.30 Uhr im Bereich Grafenau. Die drei beteiligten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand waren die Verletzungen des 22-jährigen Fahrers des Klein-Lkws nicht ganz so schwerwiegend.

Der Unfallhergang ist bislang nicht vollständig geklärt. Die Polizeiinspektion Grafenau bittet deshalb Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08552/96060 zu melden.

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