Bei länderübergreifenden Kontrollen gegen Wohnungseinbrüche hat die Polizei in der Oberpfalz 456 Personen und 254 Fahrzeuge überprüft. Auf dem Parkplatz Ulrichsberg an der A6 stellten Beamte mehr als 2.500 Packungen Vapes sicher.

Kontrollen in der gesamten Oberpfalz

Die Schwerpunktfahndungs- und Kontrollaktionen liefen vom 24. Oktober bis zum 6. November 2026. Neben der Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität richteten sich die Maßnahmen auch gegen Kfz- und Betäubungsmittelkriminalität. Zudem wollten die Einsatzkräfte Erkenntnisse über die aktuelle Lage und reisende Tätergruppen gewinnen.

Kontrolliert wurden insgesamt 456 Personen und 254 Fahrzeuge. Unter den Fahrzeugen waren auch ein Bus und drei Lastwagen. Die Aktionen erfolgten im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperationsvereinbarung zwischen Bayern und mehreren Bundesländern.

Mehrere Verstöße an der A6 festgestellt

Bei einer Kontrolle am 3. November auf dem Parkplatz Ulrichsberg an der A6 stellten Beamte der einsatzführenden Grenzpolizeiinspektion Waidhaus mehrere Verstöße fest. In einem Fall war ein Kennzeichen nicht am Pkw angebracht, außerdem registrierten die Einsatzkräfte einen Kennzeichenmissbrauch und eine Fahrt trotz Fahrverbots.

Bei der Kontrolle eines Mercedes Sprinters mit britischer Zulassung und einem rumänischen Fahrer stellten die Beamten mehr als 2.500 Packungen Vapes sicher. Der Vorgang wurde an den Zoll übergeben. Dieser schätzt den Steuerschaden auf mehrere tausend Euro.

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