Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1 in Bergheim ist eine 21-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen leicht verletzt worden.

Die Frau aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war am 17. November gegen 6.51 Uhr mit ihrem Pkw unterwegs. In einer Linkskurve kam sie vermutlich wegen Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den mit einem Bordstein versehenen Fahrbahnrand.

Daraufhin lösten die Airbags aus, wodurch die 21-Jährige leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

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