Beim Blaulichttag der EV Lindau Islanders erhalten Einsatzkräfte am Freitag freien Eintritt zum Heimspiel gegen die Heilbronner Falken. Die Partie der Oberliga Süd beginnt um 19.30 Uhr in der BPM-Arena.

Eingeladen sind unter anderem ehrenamtliche und hauptamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, des Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks, der Wasserwacht und des Kriseninterventionsdienstes aus Lindau und dem gesamten Landkreis. Auch Angehörige dieser Organisationen außerhalb des Landkreises können das Spiel gegen Vorlage ihres Dienstausweises kostenlos an der Abendkasse besuchen.

Der Blaulichttag wurde 2010 im Zuge des Neubaus des Hallendachs ins Leben gerufen. Mit der Aktion danken die Islanders den Einsatzkräften für ihre berufliche und ehrenamtliche Arbeit. Landrat Elmar Stegmann wird vor Ort sein und sich mit einer Danksagung an die Vertreter der Blaulichtorganisationen wenden.

Heilbronner Falken reisen mit elf Siegen an

Sportlich wartet auf Lindau eine schwierige Aufgabe. Die Heilbronner Falken belegen derzeit den dritten Tabellenplatz und liegen einen Punkt hinter dem Deggendorfer SC und dem ESV Kaufbeuren. Ihr Vorsprung auf die viertplatzierten Tölzer Löwen beträgt ebenfalls einen Zähler. Heilbronn hat zuletzt elf Spiele in Folge gewonnen, darunter zwei Partien nach Verlängerung.

Das erste Duell der Saison in Heilbronn verloren die Islanders Mitte Oktober mit 2:4. Besonders im Blick stehen die Falken-Topscorer Frederik Cabana und Anton Seewald. Ob Cabana auflaufen kann, soll sich kurzfristig entscheiden. Der Angreifer zog sich am Sonntag im Spiel gegen Dornbirn offenbar eine leichte Verletzung zu.

Islanders am Sonntag bei den Tölzer Löwen

Zwei Tage nach dem Heimspiel treten die Islanders erneut auswärts an. Am Sonntag, 22. November, sind sie um 18 Uhr bei den Tölzer Löwen zu Gast. Gegen den Tabellenvierten gewann Lindau Ende Oktober in der BPM-Arena mit 5:4 nach Verlängerung.

Die Offensive der Tölzer wird aktuell vom Finnen Michael Keränen angeführt. In der internen Scorerwertung folgen knapp dahinter sein Landsmann Topi Piipponen sowie Toms Prokopovics, Yannick Wenzel und Julian Lautenschlager. Für Lindau kommt es damit erneut auf eine konzentrierte Defensivleistung und möglichst wenige Strafzeiten an.