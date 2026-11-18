Wegen verlängerter Bauarbeiten fahren die AVV-Regionalbuslinien 506 und 612 in Steinekirch bis zum 27. November 2026 weiterhin eine Ersatzhaltestelle an.

Die Bauarbeiten im Bereich der Haltestelle „Steinekirch, Am Sand“ dauern länger als geplant. Die Ersatzhaltestelle befindet sich in der Dorfstraße auf Höhe der Hausnummer 7.

Persönliche Auskünfte erhalten Fahrgäste im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz. Echtzeitinformationen gibt es in der App „meinAVV“ und unter fahrtauskunft.avv-augsburg.de.