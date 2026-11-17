Bei einem Vollbrand in Egling ist ein Werkstattgebäude am Montagabend fast vollständig zerstört worden. Zwei Hausbewohner wurden von der Feuerwehr gerettet und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr rettet zwei Menschen

Der Integrierten Leitstelle Oberland wurde der Dachstuhlbrand im Gewerbering am 16. November 2026 gegen 21.40 Uhr gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des Werkstattgebäudes bereits großflächig in Flammen. Ein 62-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau befanden sich noch im Gebäude beziehungsweise auf einem Balkon und mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Beide wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik eingeliefert. Die Frau konnte die Klinik nach einer ambulanten Behandlung noch in der Nacht wieder verlassen. Der Mann wurde vorsorglich stationär aufgenommen und erlitt zusätzlich leichtere Verbrennungen.

Übergreifen auf Wohnhaus verhindert

Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigem Stand auf mindestens zwei Millionen Euro. Insgesamt 183 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Egling, Wolfratshausen, Geretsried, Neufahrn, Thanning, Endlhausen, Deining und Föggenbeuern verhinderten einen noch größeren Schaden sowie ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen übernahm die Polizeiinspektion Wolfratshausen. Noch vor Ort führten Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen weiter. Die zuständigen Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim setzen die Untersuchungen in Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II fort. Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberbayern Süd