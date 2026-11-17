Unbekannte haben in Bamberg rund 2.000 Meter Kupferkabel von einem Firmengelände gestohlen. Die Beute ist knapp 40.000 Euro wert.

Die Täter schnitten in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 23 Uhr einen Maschendrahtzaun auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gelände am Margaretendamm auf Höhe der Magazinstraße. Für den Abtransport nutzten sie ein bislang unbekanntes Fahrzeug.

Am Zaun und an einem Tor entstand ein Sachschaden von fast 5.000 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Margaretendamms und der Magazinstraße beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Ladetätigkeiten und zum Verbleib der Kupferkabel geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

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