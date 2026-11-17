Eine Frau aus dem Landkreis Kulmbach hat durch einen mehrjährigen Internetkontakt einen hohen fünfstelligen Betrag verloren. Eine Angehörige erstattete in der vergangenen Woche Anzeige, weil sie einen Betrug vermutete.

Seit Mitte 2024 stand die Frau mit einem Unbekannten in Verbindung. Die beiden kommunizierten ausschließlich über soziale Medien und einen Messengerdienst, für den keine Telefonnummer nötig ist. Zu einem persönlichen Treffen kam es trotz wiederholter Ausreden nie.

Der Mann gab an, im Ausland zu leben, einen angesehenen Beruf zu haben und wohlhabend zu sein. Über sein Profilbild stellte er sich zudem als attraktiv dar. Durch den regelmäßigen Chatkontakt entstand bei der Frau eine innige, objektiv jedoch einseitige Verbindung.

Der Unbekannte brachte die Frau wiederholt dazu, Geld auf verschiedene Konten zu überweisen. Eine zentrale Rolle spielte ein angebliches Paket, das nach kriminalpolizeilicher Einschätzung nicht existierte. Für Versandgebühren, angebliche Zollprobleme und täglich steigende Zinszahlungen überwies die Frau immer höhere Beträge. Teilweise kaufte sie Prepaid-Voucher und übermittelte die Codes anonym.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen wegen Betrugs übernommen.

Polizei warnt vor Love-Scamming

Beim sogenannten Love-Scamming suchen Täter häufig über soziale Medien den Kontakt und wechseln schnell zu Messengerdiensten. Dort überschütten sie ihre Opfer mit Liebesbotschaften und geben sich etwa als Arzt im Ausland, Soldat in einem Kriegsgebiet oder Manager einer Bohrinsel aus.

Kommt es zu einem angeblichen gravierenden Ereignis, setzen die Täter ihre emotional abhängigen Opfer unter Druck und fordern Geld. In manchen Fällen werden Betroffene außerdem als Finanzagenten eingesetzt: Sie erhalten Geld anderer Opfer auf ihr eigenes Konto und leiten es weiter. Diese Verschleierung des Geldwegs kann strafbar sein und dazu führen, dass die Opfer selbst ins Visier der Ermittlungen wegen Geldwäsche geraten.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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