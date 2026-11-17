Bei einem Unfall mit drei Autos in Kraftisried sind vier Menschen mittelschwer verletzt worden. Eine Person wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der Unfall ereignete sich am 17. November 2026 gegen 13.15 Uhr. Nach Angaben von Augenzeugen fuhr ein in Richtung Kempten fahrender Pkw auf der Überholspur nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto versuchte noch auszuweichen, konnte den Frontalzusammenstoß aber nicht verhindern. Die Ursache des Unfalls ist bislang ungeklärt.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug gedreht und kollidierte anschließend mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw. An allen drei Autos entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Auch ein Hund wurde leicht verletzt. Eine zufällig als Ersthelferin anwesende Tierärztin versorgte das Tier vor Ort. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

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