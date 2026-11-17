Bei Durchsuchungen im Stadtgebiet Landshut sowie in den Landkreisen Landshut und Kelheim sind am Dienstag, 17. November 2026, sieben Wohnanwesen durchsucht worden. Sieben Männer beziehungsweise Jugendliche im Alter von 15 bis 54 Jahren stehen im Verdacht, kinderpornografische Dateien erlangt, besessen oder verbreitet zu haben.

Die Verdächtigen gerieten nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Justiz ins Visier der Strafverfolgungsbehörden. Sie sollen Dateien über Messenger-Dienste, das Internet oder soziale Netzwerke erlangt, besessen oder ins Internet hochgeladen haben.

Computer und Mobiltelefone sichergestellt

Die Durchsuchungen standen unter der Einsatzleitung der Kriminalpolizeiinspektion Landshut. Dabei wurden acht Mobiltelefone, sechs PCs beziehungsweise Laptops, vier Tablets und neun weitere Speichermedien sichergestellt. Die Geräte werden nun auf mögliche strafbare Inhalte ausgewertet.

Polizei gibt Hinweise

Wer im Internet auf kinderpornografische Inhalte stößt, soll die genaue Adresse der Seite unmittelbar an die nächste Polizeidienststelle weitergeben. Bei Inhalten in sozialen Netzwerken sollten Betroffene den Link zum Profil sowie gegebenenfalls den Profilnamen des Nutzers sichern und der Polizei mitteilen.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass solche Inhalte zunehmend auch von Kindern und Jugendlichen selbst verbreitet werden. Eltern sollten ihre Kinder über verbotene und jugendgefährdende Inhalte im Internet informieren, damit sie beispielsweise auf entsprechende Beiträge in Klassenchats angemessen reagieren können.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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