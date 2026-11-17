In der Nacht zum 16. November sind mutmaßlich mehrere bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände im Haager Ortsteil Winden eingebrochen. Sie entwendeten einen Tresor und zielten auf einen weiteren ab.

Der Einbruch ereignete sich gegen 2.45 Uhr in der Kolbinger Straße. Wegen der Größe und des Gewichts der Tresore geht die Polizei davon aus, dass mehrere Personen beteiligt waren und ein Transporter oder ein vergleichbares Transportfahrzeug zum Einsatz kam.

Am Tatort stellten Einsatzkräfte verschiedene Werkzeuge und weitere Gegenstände sicher, die bei der Tat verwendet worden sein könnten. Diese werden spurenkundlich untersucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die ersten Maßnahmen übernahm die Polizeiinspektion Waldkraiburg. Anschließend ermittelte der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Die weitere Bearbeitung liegt bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 2 und 3 Uhr im Umfeld der Kolbinger Straße oder im weiteren Ortsteil Winden verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise zu verdächtigen Personen, Personengruppen oder Fahrzeugen – insbesondere Transportern, Anhängern oder ähnlichen Transportmitteln – sind ebenfalls wichtig.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631 / 3673-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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