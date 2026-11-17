Hubertus Heil, Ex-Arbeitsminister und Kandidat für den SPD-Vorsitz, sieht im Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen eine Chance, den ins Schwanken gekommenen Sozialstaat zu stützen.

Künstliche Intelligenz werde die Arbeitswelt umkrempeln, sagte Heil dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochausgaben). Wenn KI ein treibender Faktor von Wirtschaftskraft sei, werde sie auch einen Beitrag leisten, den Staat und die sozialen Sicherungssysteme zu finanzieren, antwortete er auf die Frage, ob Unternehmen auf die Arbeitskraft KI Sozialabgaben zahlen sollten.

KI brauche klare Regeln, damit sie dem Menschen diene und nicht die Menschen dem Algorithmus oder lediglich den Profitinteressen globaler Technologiekonzerne. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hatte sich für eine Steuer auf mit KI generierte Umsätze ausgesprochen.

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