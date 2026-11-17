Der Koalitionsausschuss berät am Dienstagabend im Kanzleramt über eine Senkung der Stromsteuer und die Einführung eines Spritpreisdeckels.

In der abschließenden Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses für den Haushalt 2027 hatten sich die Abgeordneten von CDU/CSU und SPD erneut nicht auf eine Senkung der Stromsteuer geeinigt. Das hatte insbesondere in der Unionsfraktion für Unmut gesorgt, nachdem CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz die Steuersenkung, die bereits im Koalitionsvertrag als „Sofortmaßnahme“ vereinbart worden war, nach den verlorenen Landtagswahlen wiederholt angekündigt hatte. Am Montag hatte Merz nun erneut eine schnelle Einigung in Aussicht gestellt.

SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil hatte zuletzt eine dauerhafte Gegenfinanzierung für die Steuersenkung in Höhe von jährlich mindestens 5 Milliarden Euro gefordert. Er will am Abend auch einen Ausblick auf den Haushalt 2028 geben, in dem bereits jetzt rund 25 Milliarden Euro fehlen.

Die SPD will zudem über die Einführung des von der Koalition in Aussicht gestellten Spritpreisdeckels verhandeln. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte einen Entwurf für die Maßnahme vorgelegt, der so hohe Hürden für die Einführung von Höchstpreisen anlegt, dass das Instrument in den letzten zehn Jahren nie zum Einsatz gekommen wäre.

Die Union erhofft sich hingegen vom Koalitionsausschuss einen Zeitplan für die geplante Rentenreform sowie eine Einigung bei der Wahlrechtsreform. Während die Union erreichen will, dass künftig wieder alle Wahlkreisgewinner in den Bundestag einziehen, möchte die SPD, dass der Bundestag künftig zu gleichen Teilen aus Frauen und Männern besteht.

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