Der Onlinehändler OFFICE Partner ist von einem IT-Sicherheitsvorfall betroffen. Unbekannte haben sich Zugriff auf Kundendaten verschafft, die bei einem externen Dienstleister gespeichert waren. Neben Namen, Adressen und Rechnungen wurden auch verschlüsselte Passwörter entwendet. Das Unternehmen warnt seine Kunden vor möglichen Betrugsversuchen.

Wie die OFFICE Partner GmbH in einer Mitteilung an betroffene Kunden informiert, konnten sich bislang unbekannte Täter ab dem 7. November 2026 unautorisierten Zugriff auf Datensätze verschaffen. Die Informationen waren bei einem externen Dienstleister gespeichert.

Nach Angaben des Unternehmens sind die eigenen Kernsysteme sowie die Onlineshops von dem Sicherheitsvorfall nicht betroffen. Allerdings wurden verschiedene personenbezogene Kundendaten entwendet.

Zu den betroffenen Informationen gehören Namen, Rechnungs- und Lieferadressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Rechnungen sowie Passwörter in verschlüsselter Form. Zahlungsinformationen und Kreditkartendaten sollen dagegen nicht betroffen sein.

Wie viele Kunden von dem Vorfall betroffen sind und in welchem Umfang Daten abgeflossen sind, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

OFFICE Partner fordert Kunden zum Passwortwechsel auf

Das Unternehmen empfiehlt betroffenen Kunden, ihre Passwörter für das Kundenkonto umgehend zu ändern, sofern sie nicht bereits automatisch dazu aufgefordert wurden.

Wer dasselbe Passwort auch bei anderen Onlineplattformen verwendet, sollte dieses ebenfalls austauschen. Zwar lagen die Passwörter nach Unternehmensangaben ausschließlich in verschlüsselter Form vor, dennoch lässt sich ein späterer Missbrauch nicht grundsätzlich ausschließen.

Bei Geschäftskonten empfiehlt OFFICE Partner zudem, die zuständige IT-Abteilung sowie weitere Mitarbeitende über den Sicherheitsvorfall zu informieren.

Warnung vor Phishing-Mails und gefälschten Zahlungsaufforderungen

Besonders warnt der Onlinehändler vor möglichen Betrugsversuchen. Kriminelle könnten die erbeuteten Informationen nutzen, um sich gegenüber Kunden glaubwürdig als Mitarbeiter von OFFICE Partner auszugeben.

Da offenbar auch Rechnungen und Bestelldaten betroffen sind, könnten betrügerische Nachrichten konkrete Angaben zu tatsächlich getätigten Einkäufen enthalten. Solche Informationen können gefälschte E-Mails, Briefe oder Telefonanrufe besonders überzeugend erscheinen lassen.

Kunden sollten deshalb unerwartete Nachrichten sorgfältig prüfen, keine unbekannten Links öffnen und keine sensiblen Informationen preisgeben.

Besondere Vorsicht gilt bei Zahlungsaufforderungen. OFFICE Partner betont ausdrücklich, dass keine Änderungen an den eigenen Bankverbindungen vorgenommen wurden. Originalrechnungen können weiterhin über das persönliche Kundenkonto abgerufen werden.

Sicherheitslücke geschlossen – Strafanzeige erstattet

Nach Bekanntwerden des Vorfalls hat OFFICE Partner eigenen Angaben zufolge interne IT-Spezialisten und externe Sicherheitsexperten eingeschaltet. Die ausgenutzte Schwachstelle sei inzwischen geschlossen worden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Strafanzeige erstattet und die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde informiert. Weitere technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen sollen umgesetzt werden, um vergleichbare Vorfälle künftig zu verhindern.

Bislang liegen OFFICE Partner nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf vor, dass die entwendeten Kundendaten bereits missbräuchlich verwendet wurden.

Für Rückfragen zum Sicherheitsvorfall hat das Unternehmen die Kontaktadresse info-service@office-partner.deeingerichtet.

Betroffene Kunden sollten ihre Zugangsdaten dennoch zeitnah ändern und in den kommenden Wochen besonders aufmerksam auf verdächtige Nachrichten und ungewöhnliche Zahlungsaufforderungen achten.