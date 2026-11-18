Der Chef des Gesundheitskonzerns Fresenius, Michael Sen, fordert eine grundlegende Reform des deutschen Gesundheitssystems. Wenn Deutschland nicht handle, habe das System das Potenzial, „dass es uns um die Ohren fliegt“, sagte Sen in einem Podcast der „Zeit“.

Als Vorbild nannte Sen Spanien. Dort könnten Patienten über ambulante und stationäre Behandlungen hinweg begleitet werden – unterstützt durch eine gemeinsame digitale Plattform. Auch in Deutschland sieht er große Chancen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz: Weniger Verwaltungsaufwand würde Ärzten mehr Zeit für ihre Patienten verschaffen.

Deutschland gebe mit rund 12,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts deutlich mehr für Gesundheit aus als Spanien mit etwa 8,5 bis 9 Prozent, erziele aber keine besseren Ergebnisse. „Wir haben weniger ein Erkenntnisproblem als ein Problem des Veränderungswillens“, sagte Sen. Hinderlich seien unter anderem 16 unterschiedliche Landesdatenschutzregelungen und die Sektorgrenzen, die Patienten nach dem Klinikaufenthalt mit einem Entlassungsbrief auf Papier zurückließen.

Bei der Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten mahnte Sen mehr europäische Unabhängigkeit an. „Wir hängen komplett am Tropf von Indien und China“, sagte er mit Blick auf zentrale Wirkstoffe und Vorprodukte. Er plädierte für eine europäische Initiative nach dem Vorbild des Airbus-Gedankens, um Kräfte zu bündeln und die Versorgungssicherheit zu stärken.