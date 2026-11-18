Zwei zwölfjährige Kinder sind in Nürnberg außen auf den Puffern einer fahrenden S-Bahn mitgefahren. Einsatzkräfte trafen sie am Haltepunkt Nürnberg-Mögeldorf unverletzt an und übergaben sie ihren Erziehungsberechtigten.

Die Bundespolizei erhielt am Montag, 16. November, gegen 16.30 Uhr die Mitteilung, dass sich zwei Personen außen an einem Zug aufhielten. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kinder am Haltepunkt Nürnberg-Ostring auf die Puffer gestiegen und anschließend auf der in Richtung Nürnberg-Mögeldorf fahrenden S-Bahn mitgefahren.

Streifenkräfte trafen die beiden Zwölfjährigen wenig später am Haltepunkt Nürnberg-Mögeldorf an. Die Kinder bestätigten, die Strecke tatsächlich außen auf den Puffern zurückgelegt zu haben. Die Einsatzkräfte sprachen eindringlich mit ihnen über die erheblichen Gefahren und übergaben sie anschließend ihren Erziehungsberechtigten.

Bundespolizei warnt vor lebensgefährlichem Bahn-Surfen

Das sogenannte Bahn-Surfen ist lebensgefährlich. Ein Verlust des Gleichgewichts, starke Luftströmungen und die während der Fahrt wirkenden Kräfte können zu schwersten oder tödlichen Verletzungen führen.

Besonders gefährlich sind die stromführenden Oberleitungen: Bereits eine Annäherung kann einen lebensgefährlichen Stromüberschlag auslösen, auch ohne direkten Kontakt.

Die Bundespolizei appelliert an Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder wiederholt und eindringlich über die Gefahren des Bahn-Surfens und des unbefugten Betretens von Bahnanlagen aufzuklären. Bahnanlagen seien keine Spielplätze.