In einer Tiefgarage an der Hochzoller Straße in Augsburg-Hochzoll hat ein bislang unbekannter Täter am Montag (16. November) ohne triftigen Grund den Feuermelder betätigt.

Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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