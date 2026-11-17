Nach einem Messerangriff in der Augsburger Bahnhofstraße ist eine 15-Jährige festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Eine 14-Jährige und ein 31-Jähriger wurden verletzt.

Am Montag (16. November 2026) gerieten die beiden Jugendlichen gegen 18.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße in Streit. Nach Angaben der Polizei ging die 15-Jährige dabei mit einem Messer auf die 14-Jährige los und verletzte sie am Oberkörper. Die 14-Jährige erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen.

Ein 31-Jähriger ging dazwischen und wurde ebenfalls mit dem Messer verletzt. Er erlitt Schnittverletzungen an den Händen. Beide Verletzten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.

Die 15-Jährige entfernte sich nach der Tat, wurde jedoch umgehend von einer Polizeistreife in der Nähe des Tatorts festgenommen. Am Dienstag (17. November) wurde sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung und setzte ihn in Vollzug. Die Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die 15-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit, die 14-Jährige die deutsche und der 31-Jährige die afghanische.

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