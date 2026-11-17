Bei Rosenheim ist ein Regionalzug mit einem E-Scooter und einem Kinderfahrrad zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Strecke für rund 50 Minuten gesperrt

Der Zusammenprall ereignete sich am Montag (16. November) gegen 18:35 Uhr im Bereich des Haltepunkts Rosenheim Hochschule. Am Zug entstand ein noch nicht bezifferter Sachschaden. Unter anderem wurde der Kühler des Triebfahrzeugs erheblich verbogen. Der schwarze E-Scooter und das grün-schwarze Kinderfahrrad wurden bei der Kollision vollständig zerstört.

Für die Unfallaufnahme musste die eingleisige Strecke zwischen Rosenheim und Wasserburg am Inn am Abend gesperrt werden. Der Notfallmanager der Bahn konnte sie nach etwa 50 Minuten wieder für den Zugverkehr freigeben.

Unbekannte Täter im Visier

Die Bundespolizei schließt nicht aus, dass die beiden Zweiräder in das Gleis gelegt wurden, um den Zusammenprall absichtlich herbeizuführen. Deshalb wurden Ermittlungen gegen den oder die bislang unbekannten Täter aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 080 31 / 80 26 21 02 bei der Bundespolizeiinspektion Rosenheim zu melden.

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